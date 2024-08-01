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Зеленский: Не все территории можно отвоевывать руками и оружием

08:20, 1 августа 2024
По словам Владимира Зеленского, территорию можно отвоевывать не оружием, а дипломатически.
Зеленский: Не все территории можно отвоевывать руками и оружием
Фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может отвоевывать территории не оружием, а дипломатически. Об этом он заявил в интервью lemonde.fr.

Украинского лидера спросили о том, происходят ли сейчас разговоры в Офисе Президента о возможности уступить территорию ради долговременного и справедливого мира.

 «Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины – это вопрос, который не может решать Президент или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос.

Знаете, кто-то недавно говорил: «Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит – какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?» И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины».

Глава государства также отметил, что уступить территории россии не является лучшим вариантом для Украины.

«Скажу вам честно, это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с путиным. И для него это будет, конечно, победа, забрать часть наших территорий. Но все равно, пройдет какое-то время, и если это замороженный конфликт, он может прийти снова и сделать это. И поэтому это очень-очень сложный вопрос.

Я считаю, что не все территории надо руками отвоевывать, и не все территории надо отвоевать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей. И я считаю, что это не очень хорошо. И поэтому, я считаю, дипломатически можно отвоевывать свои территории. Для этого мы, честно говоря, и строили Формулу мира. Когда можно политически давить всем миром на путина», - добавил он.

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