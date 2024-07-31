Полусанкции и полурешения не дают остановили путина, – Зеленский

Зеленский раскритиковал западных партнеров за недостаточные санкции против россии.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что мир мог бы уже остановить российского диктатора владимира путина, если бы западные партнеры не прибегали к полумерам и полусанкциям.

«Если бы не было у нас полумер, полусанкций и полурешений, мы бы уже остановили путина. Безусловно остановили. Мир намного сильнее, намного больше, мощнее, принципиальнее, экономически сильнее», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о военной силе, но и о политической и экономической. «Представьте себе, у россии можно заблокировать все. Просто всю энергетику заблокировать, абсолютно все. И она не выживет без этого. Почему? Путин боится своего общества. Я неоднократно об этом говорил. А значит, надо сделать так, чтобы его общество понимало, что такое война», - добавил он.

Зеленский отметил, что для эффективного воздействия на Россию, необходимо создать такие условия, при которых россияне почувствовали бы последствия войны. «Они должны быть изолированы во всем мире. Они должны понимать, что нет такой экономики, чтобы все их предприятия страдали, чтобы их бизнес не развивался. Потому что без экспорта им не хватит. Они съедят там все, что у них есть в россии, а потом съедят друг друга. Но полусанкции... Все полу...», - отметил президент.

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