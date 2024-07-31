Удары западным оружием по рф без разрешения партнеров – это риск, – Зеленский

По словам Зеленского, удары по россии западным оружием без разрешения партнеров угрожают помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары западным оружием по военным объектам на территории россии без разрешения партнеров несут большой риск для дальнейшей помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью французским СМИ.

Зеленский раскритиковал западных союзников за ограничение использования предоставленного оружия, отметив, что это затрудняет борьбу с вражеской армией, которая обстреливает Украину. «Это большой вызов, тот факт, что мы не можем использовать западное оружие, поскольку нам нужно остановить врага», - подчеркнул он.

Президент также отметил, что он «очень упорно работает» над тем, чтобы убедить партнеров позволить Украине использовать оружие в соответствии с собственными потребностями. Однако, по его словам, партнеры все еще опасаются эскалации конфликта.

«Что вы бы делали на нашем месте? Например, если бы вы знали, что в 30 километрах от границы, в сторону РФ стоят ракетные установки. За 30, 60, 100 километров стоят самолеты, которые бомбят нас. Или какие-то установки РСЗО и т.д., которые стреляют по нам. Или другое оружие, грады С-300, которые они используют из Белгорода, например, зная, что у нас нет прав уничтожить их оружием», - спросил Зеленский.

Он также отметил, что исключает возможность нарушения вето Запада, поскольку это может поставить под угрозу будущую помощь Украине. «Мы ломаем голову, что делать. Потому что если мы будем использовать оружие наших партнеров без их согласия, то они смогут сказать: «Мы вам больше ничего не дадим». Это риск» - резюмировал президент.

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