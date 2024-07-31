Румыния обнаружила фрагменты беспилотника возле границы с Украиной

Минобороны Румынии нашло обломки дрона в районе Тулча.

Специалисты Министерства национальной обороны Румынии в среду, 31 июля, обнаружили фрагменты беспилотного летательного аппарата в районе Тулча, недалеко от населенного пункта Чаталкиой, который расположен близко к границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении румынского ведомства.

Согласно информации, румынское Минобороны ввело стандартные оперативные процедуры для таких ситуаций, однако не вдается в подробности относительно обстоятельств обнаружения.

Фрагменты дрона были найдены за пределами населенных пунктов, и вреда для людей или инфраструктуры не зафиксировано.

«Мы также подтверждаем наш решительный сигнал об осуждении атак, осуществляемых Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права», - говорится в заявлении Министерства национальной обороны Румынии.

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