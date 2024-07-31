Румунія виявила фрагменти безпілотника біля кордону з Україною

Міноборони Румунії знайшло уламки дрона в районі Тулча.

Фахівці Міністерства національної оборони Румунії в середу, 31 липня, виявили фрагменти безпілотного літального апарата в районі Тулча, неподалік населеного пункту Чаталкіой, що розташований близько до кордону з Україною.

Про це йдеться в заяві румунського відомства.

Згідно з інформацією, румунське Міноборони запровадило стандартні оперативні процедури для таких ситуацій, проте не вдається в подробиці щодо обставин виявлення.

Фрагменти дрона були знайдені за межами населених пунктів, і шкоди для людей чи інфраструктури не зафіксовано.

«Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права», – йдеться в заяві Міністерства національної оборони Румунії.

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