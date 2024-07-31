Шмигаль доручив облаштувати підвальні укриття для навчальних закладів

Протягом тижня МОН і ДСНС спільно з ОВА мають напрацювати технічні рішення для навчальних закладів.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив вжити заходів щодо облаштування підвальних приміщень для укриттів у навчальних закладах або розробити рішення для кожного закладу, щоб забезпечити надійні сховища для дітей.

«Пріоритетами уряду у сфері освіти на сьогодні є створення безпечних умов навчання та водночас максимальне охоплення очним навчанням. За підсумками Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України сьогодні провели нараду за участю міністра освіти, міністра внутрішніх справ, керівника ДСНС, заступника керівника Офісу президента та голів ОДА щодо використання найпростіших укриттів у закладах освіти», — написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Прем'єр-міністр зазначив, що не всі укриття відповідають вимогам безпеки. «Доручив вжити заходів щодо облаштування підвальних приміщень для укриттів у навчальних закладах, де такі приміщення є. У тих закладах, де вони відсутні або непридатні, протягом тижня МОН і ДСНС спільно з ОВА мають напрацювати технічні рішення для кожного навчального закладу, які дадуть змогу облаштувати безпечні наземні укриття», — підкреслив він.

Шмигаль наголосив на важливості питання, зазначивши, що безпека дітей — це найголовніше завдання.

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