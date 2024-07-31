У Львові юнак відкрив у квартирі газ та погрожував підірвати будинок

За попередніми даними, хлопець вимагав 100 тисяч гривень.

У Львові на вулиці Чорновола, 45 юнак зачинився у квартирі та відкрив газ, погрожуючи підірвати будинок. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, а подачу газу припинили.

Цю інформацію підтвердила Суспільному речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська. «Надійшло таке повідомлення, що юнак погрожував підірвати газ у квартирі. Зараз на місці працюють усі відповідні служби. Газ в будинку перекритий, мешканці евакуйовані. З хлопцем проводяться перемовини, встановлюються всі обставини», — зазначила вона.

За інформацією з власних джерел Суспільного, юнак вимагав 100 тисяч гривень від своїх родичів.

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