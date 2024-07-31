Во Львове юноша открыл в квартире газ и угрожал взорвать дом

По предварительным данным, парень требовал 100 тысяч гривен.

Во Львове на улице Черновола, 45 юноша закрылся в квартире и открыл газ, угрожая взорвать дом. Жителей многоэтажки эвакуировали, а подачу газа прекратили.

Эту информацию подтвердила Суспільному пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская. «Поступило такое сообщение, что юноша угрожал взорвать газ в квартире. Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Газ в доме перекрыт, жители эвакуированы. С парнем проводятся переговоры, устанавливаются все обстоятельства», - отметила она.

По информации из собственных источников Общественного, юноша требовал 100 тысяч гривен от своих родственников.

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