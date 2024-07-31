Шмыгаль поручил обустроить подвальные укрытия для учебных заведений

В течение недели МОН и ГСЧС совместно с ОВА должны наработать технические решения для учебных заведений.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил принять меры по обустройству подвальных помещений для укрытий в учебных заведениях или разработать решение для каждого заведения, чтобы обеспечить надежные убежища для детей.

«Приоритетами правительства в сфере образования на сегодня является создание безопасных условий обучения и одновременно максимальный охват очным обучением. По итогам Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины сегодня провели совещание с участием министра образования, министра внутренних дел, руководителя ГСЧС, заместителя руководителя Офиса президента и глав ОГА по использованию простейших укрытий в учебных заведениях», - написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Премьер-министр отметил, что не все укрытия соответствуют требованиям безопасности. «Поручил принять меры по обустройству подвальных помещений для укрытий в учебных заведениях, где такие помещения есть. В тех заведениях, где они отсутствуют или непригодны, в течение недели МОН и ГСЧС совместно с ОВА должны наработать технические решения для каждого учебного заведения, которые позволят обустроить безопасные наземные укрытия», - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил важность вопроса, отметив, что безопасность детей - это самая главная задача.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.