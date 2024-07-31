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Удари західною зброєю по рф без дозволу партнерів – це ризик, – Зеленський

21:36, 31 липня 2024
За словами Зеленського, удари по росії західною зброєю без дозволу партнерів загрожують допомозі Україні.
Удари західною зброєю по рф без дозволу партнерів – це ризик, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари західною зброєю по військових об'єктах на території росії без дозволу партнерів несуть великий ризик для подальшої допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Зеленський розкритикував західних союзників за обмеження використання наданої зброї, зазначивши, що це ускладнює боротьбу з ворожою армією, яка обстрілює Україну. «Це великий виклик, той факт, що ми не можемо використовувати західну зброю, оскільки нам потрібно зупинити ворога», - підкреслив він.

Президент також зазначив, що він «дуже наполегливо працює» над тим, щоб переконати партнерів дозволити Україні використовувати зброю відповідно до власних потреб. Проте, за його словами, партнери все ще побоюються ескалації конфлікту.

«Що ви б робили на нашому місці? Наприклад, якби ви знали, що за 30 кілометрів від кордону, в бік РФ стоять ракетні установки. За 30, 60, 100 кілометрів стоять літаки, які бомблять нас. Або якісь установки РСЗВ тощо, які стріляють по нас. Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують з Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав знищити їх зброєю», – запитав Зеленський.

Він також зазначив, що виключає можливість порушення вето Заходу, оскільки це може поставити під загрозу майбутню допомогу Україні. «Ми ламаємо голову, що робити. Бо якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без їх згоди, то вони зможуть сказати: «Ми вам більше нічого не дамо». Це ризик» – резюмував президент.

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