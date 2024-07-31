Напівсанкції і напіврішення не дають зупинили путіна, – Зеленський

Зеленський розкритикував західних партнерів за недостатні санкції проти росії.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що світ міг би вже зупинити російського диктатора володимира путіна, якби західні партнери не вдавалися до напівзаходів та напівсанкцій.

«Якби не було у нас полумір, напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили путіна. Безумовно зупинили. Світ набагато сильніший, набагато більший, потужніший, принциповіший, економічно сильніший» – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що йдеться не лише про військову силу, а й про політичну та економічну. «Уявіть собі, у росії можна заблокувати все. Просто всю енергетику заблокувати, абсолютно все. І вона не виживе без цього. Чому? Путін боїться свого суспільства. Я неодноразово про це говорив. А значить, треба зробити так, щоб його суспільство розуміло, що таке війна» – додав він.

Зеленський наголосив, що для ефективного впливу на росію, необхідно створити такі умови, при яких росіяни відчули б наслідки війни. «Вони повинні бути ізольовані у всьому світі. Вони повинні розуміти, що немає такої економіки, щоб всі їхні підприємства страждали, щоб їхній бізнес не розвивався. Тому що без експорту їм не вистачить. Вони з'їдять там все, що в них є в росії, а потім з'їдять один одного. Але напівсанкції... Все напів...», – зазначив президент.

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