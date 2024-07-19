В рф журналиста WSJ Эвана Гершковича суд приговорил к 16 годам колонии по делу о шпионаже

В россии заявили, что Эван Гершкович якобы «по заданию ЦРУ» собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности предприятия «НПК «Уралвагонзавод».

Американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович приговорен в россии к 16 годам колонии по делу о «шпионаже». Он не признал вину. Дело Гершковича рассматривали в закрытом режиме, передает «Радио Свобода».

Мужчину задержали в Екатеринбурге 30 марта 2023 года. По версии следствия он якобы «по заданию ЦРУ» собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности предприятия «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

The Wall Street Journal также исключают предъявленные обвинения. Издание неоднократно требовало немедленного освободить журналиста. Белый дом называл обвинения «смешными», а президент Байден характеризовал задержание журналиста как «совершенно незаконное».

Гершкович – первый американский журналист, обвиненный в россии в шпионаже со времен СССР.

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