Практика судів
  1. У світі

У рф журналіста WSJ Евана Гершковича засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство

15:28, 19 липня 2024
У росії заявили, що Еван Гершкович нібито «за завданням ЦРУ» збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність підприємства «НПК «Уралвагонзавод».
У рф журналіста WSJ Евана Гершковича засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в росії до 16 років колонії у справі про «шпигунство». Він не визнав провину. Справу Гершковича розглядали в закритому режимі, передає «Радіо Свобода».

Чоловіка затримали в Єкатеринбурзі 30 березня 2023-го. За версією слідства, він нібито «за завданням ЦРУ» збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність підприємства «НПК «Уралвагонзавод» із випуску та ремонту військової техніки.

The Wall Street Journal також відкидають висунуті звинувачення. Видання неодноразово вимагало негайного звільнення журналіста. Білий дім називав звинувачення «сміховинними», а президент Байден характеризував затримання журналіста як «абсолютно незаконне».

Гершкович – перший американський журналіст, якого в росії звинуватили в шпигунстві з часів СРСР. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядку призначення пенсій держслужбовцям

Уряд по-новому визначив порядок призначення пенсій державним службовцям.

В Дії буде інформація про відкриті виконавчі провадження за порушення військового обліку

Дія буде повідомляти не про штраф ТЦК за порушення правил військового обліку, а про відкрите виконавче провадження, за яким будуть стягувати кошти та майно ухилянта.

Для певних компаній можуть ввести «економічну» мобілізацію – що це означає

Для окремих підприємств можуть запровадити «економічну» мобілізацію у законі про економічне бронювання.

Данило Гетманцев пояснив, чому податківцям підвищили зарплати, і закликав їх чесно виконувати обов’язки

Гетманцев звернувся до податківців: «Попри війну держава знайшла можливість підвищити ваші зарплати і навзаєм суспільство очікує від вас чесного, сумлінного та професійного виконання обовʼязків».

Денис Малюська прокоментував законопроект про угоди для корупціонерів: «Угоди про визнання винуватості – це про тріумф ефективності над справедливістю»

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що «примітивна дискредитація інституту та огульна критика законопроекту без найменшого розуміння ідеї, доктрини та закордонних практик, тобто традиційна фб активність – це гірше ніж злочин».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України