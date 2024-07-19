У рф журналіста WSJ Евана Гершковича засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство

У росії заявили, що Еван Гершкович нібито «за завданням ЦРУ» збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність підприємства «НПК «Уралвагонзавод».

Американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в росії до 16 років колонії у справі про «шпигунство». Він не визнав провину. Справу Гершковича розглядали в закритому режимі, передає «Радіо Свобода».

Чоловіка затримали в Єкатеринбурзі 30 березня 2023-го. За версією слідства, він нібито «за завданням ЦРУ» збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність підприємства «НПК «Уралвагонзавод» із випуску та ремонту військової техніки.

The Wall Street Journal також відкидають висунуті звинувачення. Видання неодноразово вимагало негайного звільнення журналіста. Білий дім називав звинувачення «сміховинними», а президент Байден характеризував затримання журналіста як «абсолютно незаконне».

Гершкович – перший американський журналіст, якого в росії звинуватили в шпигунстві з часів СРСР.

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