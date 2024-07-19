В експресі «Запоріжжя-Ужгород» пасажир помер від спеки в вагоні без кондиціонера

Укрзалізниця проводить перевірки в поїзді, зокрема, чи можна було запобігти трагадії.

В нічному експресі «Запоріжжя-Ужгород» сталася трагедія — від спеки помер пасажир. Як повідомив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, вагон, в якому подорожував загиблий, був без кондиціонера.

«Інформація підтверджується. Це поїзд «Запоріжжя-Ужгород». Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті», — зазначив Перцовський.

Він підкреслив, що в «Укрзалізниці» ретельно розглядають кожну трагедію і не ставлять її в суху статистику. «По цьому випадкуя, зокрема, ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. (Висновків, - ред. ) по цьому випадку поки немає», — додав він.

Перцовський підтвердив, що вагон не був оснащений кондиціонером, оскільки був проданий без цієї опції.

«Звертаюся до пасажирів: температурні рекорди побиті всі, а в нас половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. Зараз ми чітко маркуємо ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали», — повідомив він.

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