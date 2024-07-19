Конкурс на посади суддів апеляційних судів: ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання

Комісією затверджено методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 17 липня затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту.

Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту:

Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту:

Нагадаємо, ВККС під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів може оприлюднити не тільки практичні завдання, але й правильні відповіді на них.

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