ВККС під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів може оприлюднити не тільки практичні завдання, але й правильні відповіді на них

Учасники конкурсу, тим часом, обговорюють, покращилися умови конкурсу або ні.

Джерело фото - ВККС

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що наразі в Комісії триває обговорення, як забезпечити під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів прозорість етапу виконання практичних завдань, тобто другого етапу конкурсу.

Як повідомив у Facebook Секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак, у Комісії вже розмірковують над можливістю оприлюднення усіх практичних завдань та навіть усіх відповідей на них.

Нагадаємо, що практичні завдання під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів фактично будуть представляти собою актуальні правові позиції касаційних судів Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду.

На думку Сергія Чумака, публікація практичних завдань та рішень – відповідей до них, дозволить уникнути зловживань під час конкурсу та потенційного витоку інформації до вузького кола кандидатів на посади суддів внаслідок якихось корупційних моментів.

Якщо вказане рішення буде дійсно прийняте Комісією, то це буде унікальний випадок в історії судової влади України, коли під час конкурсу будуть оприлюдненні не тільки відповіді на тестові завдання у сфері права (перший етап конкурсу), але і відповіді на практичні завдання (другий етап).

Разом з тим, за даними «Судово-юридичної газети», наразі кандидати на посади суддів апеляційних судів активно обговорюють, чи є відповідні рішення ВККС щодо оприлюднення як самих завдань, так і відповідей на них, позитивним моментом.

По-перше, публікація ВККС тестових завдань та відповідей на них у певній мірі дійсно свідчить про відкритість Комісії.

Однак обсяг «роботи» для бажаючих обійняти посади суддів апеляційних судів значно збільшився, адже кількість запитань та відповідей, з якими принаймні кандидатам слід ознайомитися, суттєво зросла – з 1 тис. запитань (за минулого складу ВККС) до 4 тис. тестових завдань (1 тис. запитань з загального блоку та по 4 тис. питань відповідно до кожної спеціалізації).

У суддів також викликає занепокоєння той факт, що для якісної підготовки хоча б до тестування їм доведеться брати відпустки, в тому числі й позапланові. У іншому випадку, якість підготовки до тестування опиниться під великим питанням.

По-друге, виникає питання, що буде вважатися успіхом за підсумками виконання практичного завдання.

Адже за умови публікацій як самих практичних завдань, так і відповідей на них, виконання практичного завдання фактично може звестися до необхідності простого відтворення позиції того чи іншого касаційного суду ВС або Великої Палати ВС.

Таким чином, на думку деяких учасників конкурсу, може статися так, що розбіжність відповіді кандидата з офіційно затвердженою Комісією правильною відповіддю на практичне завдання, може бути оцінена як незнання претендентом практики Верховного Суду, через що бал буде знижено.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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