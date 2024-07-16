На Полтавщині затримали викрадача новонародженої дитини: ним виявився чоловік-транссексуал

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину.

Як повідомлялося, у Кременчуці на Полтавщині з пологового будинку 14 липня зникло немовля.

Правоохоронці затримали викрадача новонародженої дитини. Про це повідомляє поліція області.

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Однак оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

«Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру», - зазначив начальник Нацполіції в Полтавській області Євген Рогачов.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За скоєне 25-річному викрадачу тепер загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.

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