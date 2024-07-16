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Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, які були направлені на утилізацію ще до початку агресії рф

21:13, 16 липня 2024
Боєприпаси вже застосовуються на полі бою.
Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, які були направлені на утилізацію ще до початку агресії рф
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Міністерство оборони повернуло до Збройних сил України значну кількість боєприпасів різних калібрів, які були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії рф проти України у 2014 році.

Відомство зазначає, що повернуті боєприпаси, після ретельної перевірки якості, вже застосовуються на полі бою.

Йдеться про:

  • артилерійські постріли;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • комплектуючі елементи;
  • підривники тощо.

 «Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій – життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, «утилізовуємо» ними ворога. Даємо друге життя – намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту», – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У міністерстві додали, що здійснюють регулярний моніторинг, оцінку запасів та активно співпрацюють з підприємствами оборонно-промислового комплексу, аби забезпечити безперебійне постачання зброї, військової техніки та інших необхідних засобів для захисників і захисниць України.

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