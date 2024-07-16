Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, які були направлені на утилізацію ще до початку агресії рф

Боєприпаси вже застосовуються на полі бою.

Міністерство оборони повернуло до Збройних сил України значну кількість боєприпасів різних калібрів, які були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії рф проти України у 2014 році.

Відомство зазначає, що повернуті боєприпаси, після ретельної перевірки якості, вже застосовуються на полі бою.

Йдеться про:

артилерійські постріли;

боєприпаси до стрілецької зброї;

комплектуючі елементи;

підривники тощо.

«Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій – життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, «утилізовуємо» ними ворога. Даємо друге життя – намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту», – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У міністерстві додали, що здійснюють регулярний моніторинг, оцінку запасів та активно співпрацюють з підприємствами оборонно-промислового комплексу, аби забезпечити безперебійне постачання зброї, військової техніки та інших необхідних засобів для захисників і захисниць України.

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