Минобороны вернуло в ВСУ боеприпасы, направленные на утилизацию еще до начала агрессии рф

Боеприпасы уже используются на поле боя.

Министерство обороны вернуло в Вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые были переданы предприятиям для утилизации как избыточные еще до начала вооруженной агрессии рф против Украины в 2014 году.

Ведомство отмечает, что возвращенные боеприпасы после тщательной проверки качества уже применяются на поле боя.

Речь идет о:

артиллерийские выстрелы;

боеприпасы к стрелковому оружию;

комплектующие элементы;

взрыватели и т.д.

«Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон – жизненно необходимы на поле боя. Вместо утилизации боеприпасов, «утилизируем» ими врага. Даем вторую жизнь – стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и последующей эксплуатации. Все работаем для обеспечения фронта», – отметил замминистра обороны Юрий Джигир.

В министерстве добавили, что осуществляют регулярный мониторинг, оценку запасов и активно сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия, военной техники и других необходимых средств для защитников и защитниц Украины.

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