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Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда

08:15, 17 июля 2024
Для онлайн-медиа могут упростить освобождение от ответственности за комментарии читателей, а также за недословное цитирование спикеров – Рада одобрила в первом чтении законопроект Ярослава Юрчишина.
Верховная Рада поддержала освобождение медиа от ответственности за комментарии читателей, если их будут удалять в течение 3 дней после получения определения суда
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Онлайн-медиа будут освобождать от ответственности за комментарии читателей, если они удалят их в течение 3 дней с момента получения решения суда. 16 июля Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект 11321 председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

Так, предлагается уточнить норму статьи 117 Закона «О медиа», установив, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности, если определенная информация (в том числе оцениваемая как «недостоверная») была распространена читателями этого медиа в разделах для комментирования или размещение пользовательских публикаций на веб-сайте или веб-странице такого медиа, при условии, что само онлайн-медиа ограничило доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или постановления об открытии соответствующего производства судом.

То есть Ярослав Юрчишин в проекте предлагает предусмотреть, что онлайн-СМИ освобождаются от ответственности за комментарии читателей при условии, если они удалили эти комментарии в течение 3 дней не только с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета (как это уже прописано), а и с момента получения определения об открытии соответствующего производства судом.

Также депутаты предлагают освобождать медиа от ответственности, если они дали слова спикера не только дословно, но и в «переводе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности».

В настоящее время медиа освобождаются от риска выплачивать средства по решению суда только в случае, если воспроизведение является дословным.

«О предложении законопроекта об уточнении пункта 4 части первой статьи 117, которая определяет основание освобождения от ответственности за дословное воспроизведение публичного выступления или сообщения, или распространение зарегистрированным медиа информации – эта норма на практике фактически не применяется, поскольку первоисточник – субъект в сфере медиа , обнародует публичные выступления не дословно, а в переводе, без искажения сущности, другие медийщики размещают такую ​​информацию со ссылкой на первоисточник (не имея возможности убедиться, что дословное изложение имеет место) и, как следствие, в судах несут ответственность, как распространители информации, наравне с первоисточником» – указывают авторы проекта.

Также в законопроекте предлагается закрепить ныне действующий порядок, согласно которому журналисты имеют право передвигаться в комендантский час при условии получения соответствующей аккредитации и прохождения проверки.

Автор: Наталя Мамченко 

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