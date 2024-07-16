В Хмельницкой области военнообязанный получил повестку и год скрывался от мобилизации: как его наказал суд

В мае 2023 года ему дали повестку и мужчина должен был в июне прийти в ТЦК, однако этого так и не сделал.

В Хмельницкой области осудили мужчину, который год скрывался от мобилизации. Приговор по делу № 675/1919/23 вынес Изяславский районный суд Хмельницкой области.

Согласно материалам, в 2023 году мужчину сочли годным к мобилизации. В мае 2023 года ему дали повестку и мужчина должен был в июне прийти в ТЦК, однако этого так и не сделал.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что «медицинское освидетельствование им было пройдено не в полном объеме и военно-врачебная комиссия сделала неправильный вывод о его пригодности к военной службе, поскольку он прошел только двух врачей, также не было принято во внимание, что у него травмы головы и позвоночника».

Сотрудники ТЦК отметили, что мужчина не жаловался на ВЛК. Они добавили, что подсудимый получил повестку, однако не пришел для отправки на военную службу. Также он не отвечал на телефонные звонки. В ТЦК отметили, что не могли найти мужчину.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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