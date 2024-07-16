У Хмельницькій області військовозобов’язаний отримав повістку і рік ховався від мобілізації: як його покарав суд

У травні 2023 року йому дали повістку і чоловік повинен був у червні прийти до ТЦК, проте цього так і не зробив.

На Хмельниччині засудили чоловіка, який рік ховався від мобілізації. Вирок у справі № 675/1919/23 виніс Ізяславський районний суд Хмельницької області.

Згідно з матеріалами, у 2023 році чоловіка визнали придатним до мобілізації. У травні 2023 року йому дали повістку і чоловік повинен був у червні прийти до ТЦК, проте цього так і не зробив.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «медичний огляд ним був пройдений не в повному обсязі і військово-лікарська комісія зробила неправильний висновок про його придатність до військової служби, оскільки він пройшов тільки двох лікарів, також не було взято до уваги, що він має травми голови і хребта».

Працівники ТЦК зазначили, що чоловік не скаржився на ВЛК. Вони додали, що підсудний отримав повістку, проте не прийшов для відправлення на військову службу. Також він не відповідав на телефонні дзвінки. У ТЦК зазначили, що не могли знайти чоловіка.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.