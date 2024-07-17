Верховна Рада підтримала звільнення медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалятимуть протягом 3 днів після отримання ухвали суду

Для онлайн-медіа можуть спростити звільнення від відповідальності за коментарі читачів, а також за недослівне цитування спікерів – Рада схвалила в першому читанні законопроект Ярослава Юрчишина.

Онлайн-медіа звільнятимуть від відповідальності за коментарі читачів, якщо вони видалять їх протягом 3 днів з моменту отримання ухвали суду. 16 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні відповідний законопроект 11321 голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина .

Так, пропонується уточнити норму статті 117 Закону «Про медіа», встановивши, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності, якщо певна інформація (зокрема, яка оцінюється як «недостовірна») була поширена читачами цього медіа у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови, якщо саме онлайн-медіа обмежило доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Тобто, Ярослав Юрчишин у проекті пропонує передбачити, що онлайн-ЗМІ звільняються від відповідальності за коментарі читачів за умови, якщо вони видалили ці коментарі впродовж 3 днів не тільки з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради (як це прописано вже нині), а й з моменту отримання ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Також депутати пропонують звільняти медіа від відповідальності, якщо вони дали слова спікера не лише дослівно, але у й «переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади».

Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду лише у випадку, якщо відтворення є дослівним.

«Щодо пропозиції законопроекту стосовно уточнення пункту 4 частини першої статті 117, яка визначає підставу звільнення від відповідальності за дослівне відтворення публічного виступу чи повідомлення, або поширення зареєстрованим медіа інформації - ця норма на практиці фактично не застосовується, оскільки першоджерело - суб'єкт у сфері медіа, оприлюднює публічні виступи не дослівно, а у переказі, без спотворення суті, інші медійники розміщують таку інформацію з посиланням на першоджерело (не маючи можливості переконатись чи дослівний виклад має місце) та, як наслідок, у судах несуть відповідальність, як поширювачі інформації, нарівні з першоджерелом» - вказують автори проекту.

Також у законопроекті пропонується закріпити нині чинний порядок, за яким журналісти мають право пересуватися у комендантську годину за умови отримання відповідної акредитації та проходження перевірки.

Автор: Наталя Мамченко

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