В Полтавской области задержали похитителя новорожденного ребенка: им оказался мужчина-транссексуал

Свой поступок задержанный объяснил тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению.

Как сообщалось, в Кременчуге на Полтавщине из роддома 14 июля исчез младенец.

Правоохранители задержали похитителя новорожденного ребенка. Об этом сообщает полиция области.

Камеры наблюдения показывали, что с большим свертком из заведения выходила женщина. Однако оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.

«Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр», - отметил начальник Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 (похищение малолетней и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное 25-летнему похитителю теперь грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.