ВККС во время конкурса на должности судей апелляционных судов может обнародовать не только практические задания, но и правильные ответы на них

Участники конкурса, тем временем, обсуждают, улучшились условия конкурса или нет.

Источник фото - ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, что в настоящее время в Комиссии идет обсуждение, как обеспечить во время конкурса на должности судей апелляционных судов прозрачность этапа выполнения практических заданий, то есть второго этапа конкурса.

Как сообщил в Facebook Секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак, в Комиссии уже размышляют над возможностью обнародования всех практических задач и даже всех ответов на них.

Напомним, что практические задания в ходе конкурса на должности судей апелляционных судов фактически будут представлять собой актуальные правовые позиции кассационных судов Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда.

По мнению Сергея Чумака, публикация практических заданий и решений – ответов к ним, позволит избежать злоупотреблений во время конкурса и потенциальной утечки информации к узкому кругу кандидатов на должности судей вследствие каких-либо коррупционных моментов.

Если указанное решение будет принято Комиссией, то это будет уникальный случай в истории судебной власти Украины, когда во время конкурса будут обнародованы не только ответы на тестовые задания в сфере права (первый этап конкурса), но и ответы на практические задания (второй этап).

Вместе с тем, по данным «Судебно-юридической газеты», в настоящее время кандидаты на должности судей апелляционных судов активно обсуждают, являются ли соответствующие решения ВККС по публикации, как самих задач, так и ответов на них, положительным моментом.

Во-первых, публикация ВККС тестовых заданий и ответов на них в определенной степени действительно свидетельствует об открытости Комиссии.

Однако объем «работы» для желающих занять должности судей апелляционных судов значительно увеличился, ведь количество вопросов и ответов, с которыми кандидатам хотя бы следует ознакомиться, существенно возросло - с 1 тыс. вопросов (при прошлом составе ВККС) до 4 тыс. тестовых заданий (1 тыс. вопросов в общем блоке вопросов и по 4 тыс. вопросов по каждой специализации).

У судей также вызывает беспокойство и то, что для качественной подготовки хотя бы к тестированию, им придется брать отпуска, в том числе и внеплановые. В противном случае, качество подготовки к тестированию окажется под большим вопросом.

Во-вторых, возникает вопрос, что будет считаться успехом по итогам выполнения практического задания.

Ведь при условии публикации как самих практических заданий, так и ответов на них, выполнение практического задания фактически может свестись к необходимости простого воспроизведения позиции того или иного кассационного суда ВС или Большой Палаты ВС.

Таким образом, по мнению некоторых участников конкурса, может произойти так, что расхождение ответа кандидата с официально утвержденным Комиссией правильным ответом на практическое задание, может быть оценено как незнание претендентом практики Верховного Суда, из-за чего балл будет снижен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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