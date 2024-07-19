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Конкурс на должности судей апелляционных судов: ВККС утвердила методические указания по оценке практического задания

15:14, 19 июля 2024
Комиссией утверждены методические указания по оценке практического задания, выполненного кандидатами на должности судей апелляционных судов во время квалификационного экзамена.
Конкурс на должности судей апелляционных судов: ВККС утвердила методические указания по оценке практического задания
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 17 июля утвердила методические указания по оценке практической задачи, выполненной кандидатами на должности судей апелляционных судов во время квалификационного экзамена.

Методические указания по оценке практической задачи по административной, хозяйственной и гражданской специализации, выполненной кандидатами на должности судей апелляционных судов во время квалификационного экзамена:

Методические указания по оценке практической задачи по криминальной специализации, выполненной кандидатами на должности судей апелляционных судов во время квалификационного экзамена.

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