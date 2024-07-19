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В экспрессе «Запорожье-Ужгород» пассажир умер от жары в вагоне без кондиционера

18:38, 19 июля 2024
Укрзализныця проводит проверки в поезде, в частности, можно ли было предотвратить трагедию.
В экспрессе «Запорожье-Ужгород» пассажир умер от жары в вагоне без кондиционера
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В ночном экспрессе «Запорожье-Ужгород» произошла трагедия - от жары умер пассажир. Как сообщил руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский, вагон, в котором путешествовал погибший, был без кондиционера.

«Информация подтверждается. Это поезд «Запорожье-Ужгород». Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч людей путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются вот такие естественные смерти», - отметил Перцовский.

Он подчеркнул, что в «Укрзализныце» тщательно рассматривают каждую трагедию и не ставят ее в сухую статистику. «По этому случаю, в частности, мы смотрим можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали. (Выводов, - ред.) по этому случаю пока нет», - добавил он.

Перцовский подтвердил, что вагон не был оснащен кондиционером, поскольку был продан без этой опции.

«Обращаюсь к пассажирам: температурные рекорды побиты все, а у нас половина парка не оборудована кондиционерами вообще. Сейчас мы четко маркируем те вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали», - сообщил он.

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