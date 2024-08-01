Журналіста WSJ Гершковича, якого засудили в рф до 16 років колонії, звільнили — ЗМІ

Найближчими днями Еван Гершкович може повернутися до США.

Фото: voanews.com

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Журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича звільнили з ув'язнення в рф. Про це повідомив телеканал Fox News.

У джерелі зазначають, що сегоднязавтра Гершкович повернеться до США.

Додамо, днями словенський телеканал N1 анонсував підготовку великого обміну ув'язненими між США, Німеччиною та росією і Білоруссю.

Одним із кандидатів на обмін був саме Еван Гершкович.

Нагадаємо, американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича засудили в росії до 16 років колонії у справі про «шпигунство». Він не визнав провину. Справу Гершковича розглядали в закритому режимі.

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