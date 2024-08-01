«Динамо» повторно розбило «Партизан» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Наступним суперником української команди у кваліфікації стане шотландський «Рейнджерс».

У середу, 31 июля, київське «Динамо» розгромило сербський «Партизан» у матчі-відповіді 2го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра у Белграді завершився з рахунком 0:3 на користь української команди.

Голами відзначилися Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат та Олександр Караваєв.

Нагадаємо, у першому матчі «Динамо» знищило «Партизан» з рахунком 6:2. Таким чином, за сумою двох поєдинків кияни розтрощили віцечемпіона Сербії з рахунком 9:2

У третьому раунді відбору Ліги чемпіонів суперником «Динамо» стане шотландський «Рейнджерс». Перша гра пройде 6 серпня, а матч-відповідь – 13 серпня.

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