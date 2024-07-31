Украина получила первую партию истребителей F-16 от США – Bloomberg

Инсайдеры сообщают о прибытии истребителей F-16, однако их количество остается тайной.

Источник фото: Bloomberg

Первые американские истребители F-16, вероятно, уже прибыли в Украину, хотя точное их количество остается неизвестным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с вопросом.

По словам инсайдеров, запланированный срок передачи самолетов был в конце июля, и он был соблюден. Количество истребителей, прибывших в Украину, является небольшим, согласно информации источников.

Источники также отметили, что пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты, которые проходили обучение на F-16 в течение последних месяцев, немедленно использовать переданные самолеты, или этот процесс займет больше времени.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась комментировать эту информацию, сообщает Bloomberg.

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