Под Киевом нашли ядовитого тарантула: Минздрав опроверг фейк

В Минздраве заявили, что видео с «ядовитыми пауками» в Киевской области - это российский фейк.

Недавно в интернете распространилось видео, на котором видно большого серого паука, который бегает по грядкам с чесноком. Оператор видео называет его тарантулом и утверждает, что этот паук появился на Киевщине. За кадром также показывают нору в земле, откуда, по словам оператора, паук вылез. Оператор отмечает: «Это тарантул. У нас уже появились. Это в Крыму, на юге я таких видел».

В ответ на распространение этого видео, Министерство здравоохранения Украины заявило, что Россия запустила очередной фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине. Пресс-служба Минздрава сообщила: «Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков. Причем эта «эпидемия», в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя».

В Министерстве здравоохранения также отметили, что не зафиксировано массовых обращений за медицинской помощью из-за укусов пауков. Лишь один случай укуса паука каракурта зарегистрирован в Одесской области. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь, его состояние стабильное.

«Нынешняя жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было. Поэтому, если вам вдруг «повезет» встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте - просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются», - добавили в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.