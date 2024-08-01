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Под Киевом нашли ядовитого тарантула: Минздрав опроверг фейк

07:18, 1 августа 2024
В Минздраве заявили, что видео с «ядовитыми пауками» в Киевской области - это российский фейк.
Под Киевом нашли ядовитого тарантула: Минздрав опроверг фейк
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Недавно в интернете распространилось видео, на котором видно большого серого паука, который бегает по грядкам с чесноком. Оператор видео называет его тарантулом и утверждает, что этот паук появился на Киевщине. За кадром также показывают нору в земле, откуда, по словам оператора, паук вылез. Оператор отмечает: «Это тарантул. У нас уже появились. Это в Крыму, на юге я таких видел».

В ответ на распространение этого видео, Министерство здравоохранения Украины заявило, что Россия запустила очередной фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине. Пресс-служба Минздрава сообщила: «Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков. Причем эта «эпидемия», в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя».

В Министерстве здравоохранения также отметили, что не зафиксировано массовых обращений за медицинской помощью из-за укусов пауков. Лишь один случай укуса паука каракурта зарегистрирован в Одесской области. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь, его состояние стабильное.

«Нынешняя жара действительно активизировала пауков, но не более того. Летальных случаев не было. Поэтому, если вам вдруг «повезет» встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте - просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются», - добавили в Минздраве.

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