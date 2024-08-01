Під Києвом знайшли отруйного тарантула: МОЗ спростувало фейк

У МОЗ заявили, що відео «отруйними павуками» на Київщині – це російський фейк.

Нещодавно в інтернеті поширилося відео, на якому видно великого сірого павука, який бігає по грядках із часником. Оператор відео називає його тарантулом і стверджує, що цей павук з'явився на Київщині. За кадром також показують нору в землі, звідки, за словами оператора, павук виліз. Оператор зазначає: «Це тарантул. У нас вже з’явилися. Це в Криму, на півдні я таких бачив».

У відповідь на поширення цього відео, Міністерство охорони здоров'я України заявило, що Росія запустила черговий фейк про нашестя отруйних павуків в Україні. Прес-служба МОЗ повідомила: «Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Причому ця «епідемія», в їхній хворобливій уяві, походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби! Добре, що хоч не гібрид павука і голуба».

У Міністерстві охорони здоров'я також зазначили, що не зафіксовано масових звернень по медичну допомогу через укуси павуків. Лише один випадок укусу павука каракурта зареєстрований в Одеській області. Постраждалий отримує необхідну медичну допомогу, його стан стабільний.

«Цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того. Летальних випадків не було. Тож, якщо вам раптом «пощастить» зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте – просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються», – додали в МОЗ.

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