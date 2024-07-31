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Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від США – Bloomberg

18:56, 31 липня 2024
Інсайдери повідомляють про прибуття винищувачів F-16, проте їх кількість залишається таємницею.
Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від США – Bloomberg
Джерело фото: Bloomberg
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Перші американські винищувачі F-16, ймовірно, вже прибули до України, хоча точна їх кількість залишається невідомою. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, обізнані з питанням.

За словами інсайдерів, запланований термін передачі літаків був наприкінці липня, і він був дотриманий. Кількість винищувачів, які прибули в Україну, є невеликою, згідно з інформацією джерел.

Джерела також зазначили, що поки невідомо, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16 протягом останніх місяців, негайно використовувати передані літаки, чи цей процес займе більше часу.

Прессекретар Міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати цю інформацію, повідомляє Bloomberg.

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