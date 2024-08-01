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1 августа: какой сегодня праздник и главные события

09:50, 1 августа 2024
1 августа в Украине и мире празднуют День всемирной паутины и День работника технической поддержки.
1 августа: какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
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В четверг, 1 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 августа в Украине и мире празднуют День всемирной паутины. Всемирный праздник, который отмечается каждый год 1 августа. Этот день посвящен Интернету и просмотру веб-страниц, деятельности, благодаря которой весь мир находится на кончиках ваших пальцев, а богатство знаний у ваших ног.

А еще 1 августа Международный день клоуна. Международный день клоуна был начат для чествования первой признанной группы организованных клоунов. Клоуны – это артисты, которые используют разные комедийные приемы, чтобы развлекать публику. Их работа требует уникального сочетания творческих способностей, изобретательности и энергии.

А еще 1 августа День инкассатора в Украине. Он был основан в честь открытия первого подразделения инкассации в Государственном банке 1939 года. С тех пор профессия инкассатора стала одной из самых опасных и ответственных.

1 августа празднуют Универсальный День рождения питомцев в приютах для животных. Основная цель этого дня — привлечь внимание к проблемам животных, оказавшихся в приютах из-за безответственности, невежества или жестокости людей. Это также возможность повысить осведомленность о важности стерилизации собак и кошек, чтобы контролировать их численность.

Также 1 августа День подруги. День подруги был начат в США как способ отметить важность женской дружбы. Этот праздник напоминает нам, что даже если нет романтических отношений, у нас всегда есть подруги, поддерживающие и понимающие.

А еще 1 августа День работника технической поддержки. Основная цель этого дня – привлечь внимание к важному и часто недооцененному труду работников технической поддержки. Они всегда остаются в тени, но их работа критически важна для обеспечения бесперебойной работы технологий.

1 августа Всемирный день борьбы с раком легких. Этот день посвящен повышению осведомленности о раке легких, который является одной из самых распространенных и опасных форм рака. Основная цель этого дня – привлечь внимание к проблеме рака легких, способствовать ранней диагностике и поддерживать исследования, направленные на поиск эффективных методов лечения. Рак легких часто оказывается на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно, поэтому важно повышать осведомленность о симптомах и необходимость регулярных медицинских обследований.

Также 1 августа отмечают Международный день «чайлдфри». Этот праздник был начат в 1973 году в США Национальным альянсом за необязательное отцовство (National Alliance for Optional Parenthood), который тогда назывался Национальной организацией родителей (National Organization for Non-Parents). Этот день направлен на празднование людей, сознательно решивших не иметь детей, и содействие принятию выбора чайлдфри. Он также является днем празднования тех пар, которые столкнулись с критикой и насмешками из-за своего решения быть бездетными по собственному выбору.

А еще 1 августа Всемирный день скаутского платка. В этот день все активные и бывшие скауты мира носят свои скаутские платки, чтобы показать свою принадлежность к скаутскому движению и поддержку его принципов. Скаутское движение было начато Робертом Баден-Пауэллом в 1907 году, когда он организовал первый экспериментальный лагерь на острове Браунси в Великобритании. Скаутский платок стал символом этого движения, которое быстро распространилось по всему миру.

1 августа День памяти жертв Первой мировой войны. Этот день был основан в 1919 году британским королем Георгом V в честь подписания перемирия между государствами Антанты и Германией, которое состоялось 11 ноября 1918 года.

Также 1 августа Международная неделя собак-поводырей. Первые упоминания собак-поводырей датируются 79 годом нашей эры, когда их изображения были найдены в Помпеях. Систематическая дрессировка собак как компаньонов для людей, потерявших зрение, была внедрена в Германии после Первой мировой войны. С того времени школы для собак-поводырей начали появляться в других странах мира.

Какой сегодня церковный праздник

1 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Макавейских. Святые мученики Макавейские – это семь братьев: Авим, Антонин, Гурий, Элеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, их мать Соломония и их учитель Елеазар. Они жили во II веке до нашей эры в Иудее во время правления сирийского царя Антиоха Эпифана.

Календарь важных событий за 1 августа:

30 год до н. э. — флот римского полководца Октавиана входит в Александрию и берет Египет под контроль Римской республики;

23 год — римского военачальника Юлия Цезаря Друза, сына императора Тиберия, отравляет его жена Лавилла;

1192 год — армия Ричарда Львиное Сердце высаживается в районе Яффы и наносит поражение войскам Саладина;

1492 год — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;

1498 год — путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);

1774 год — британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;

1780 год — Швеция объявляет о своем постоянном нейтралитете;

1838 год — рабство запрещают в подавляющем большинстве колоний Британской империи;

1924 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) основывают украинское общество «Просвита»;

1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника;

1997 год — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получает название «Запорожье», поднимают Военно-морской флаг Украины;

2016 год — на базе части ремонтных цехов ПАО «Запорожсталь» образуется Запорожский литейно-механический завод.

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