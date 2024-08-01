Населению Херсонщины также планируют поставлять сжиженный гуманитарный газ в баллонах

Экспериментальный проект по обеспечению сжиженным газом уязвимых категорий населения передали в Секретариат КМУ.

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На специальных совещаниях продолжают обсуждать экспериментальный проект по обеспечению сжиженным газом населения прифронтовых территорий. Если раньше речь шла о поставках сжиженного газа в баллонах как гуманитарной помощи уязвимым категориям населения, проживающего на прифронтовых территориях Харьковщины, Сумщины и Донетчины, то во время очередного совещания было поддержано предложение Херсонской ОВА включить и Херсонщину в список.

Также на совещании также обсудили состояние согласования с заинтересованными органами доработанного проекта постановления и рассмотрели технические аспекты его реализации.

В том числе рассмотрели вопрос привлечения международных партнеров в части поставки оборудования, которое позволит обеспечить операции со сжиженным газом при реализации экспериментального проекта.

Разработку экспериментального проекта осуществляет Минэнергетики совместно с Минреинтеграцией и другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

В настоящее время проект передан в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения Правительством.

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