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Організували схему переправлення ухилянтів за межі України: на Сумщині викрили 4 осіб

12:10, 1 серпня 2024
З кожного бажаючого виїхати за межі держави підозрювані отримували 5-12 тисяч доларів.
Організували схему переправлення ухилянтів за межі України: на Сумщині викрили 4 осіб
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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які за попередньою змовою організували незаконне переправлення ухилянтів через державний кордон України.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, 57-річний житель м. Лебедин Сумського району на період дії правового режиму воєнного стану організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон, залучивши до протиправної діяльності двох жителів Сумщини та іще одного чоловіка з м. Києва.

Зокрема, учасники групи підшукували бажаючих виїхати за межі України, супроводжували їх до визначеного місця, забезпечували житлом та переправляли на територію Угорщини поза встановленими пунктами пропуску.

«У такий спосіб підозрювані переправили 4 осіб за межі країни. Більш того, вони вже організували всі умови для перетину державного кордону п’ятому ухилянту, однак їх дії були припинені правоохоронцями 25 липня 2024 року», - повідомили у прокуратурі.

З кожного бажаючого виїхати за межі держави підозрювані отримували від 5 тис. доларів США до 12 тис. доларів США.

Під час затримання у фігурантів кримінального провадження проведено 14 обшуків, під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони, 16 тис. 800 доларів США, 2 автомобілі, 3 штик-ножі, предмет, схожий на пістолет, 8 набоїв до нього та предмет, схожий на саморобну рушницю.

Трьом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу в розмірі 242 тис. грн, 211 тис. грн та 154 тис грн відповідно. Їх третій спільник перебуває під домашнім арештом.

Також перевіряється причетність інших осіб до вказаного злочину.

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