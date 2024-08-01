У Дарницькому районі у Києві замість ліхтарів встановили вогнегасники: фото

Замість ліхтарів встановили вогнегасники та пожежні гідранти, які підсвітлюють вулиці.

Джерело фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація / Facebook

У Дарницькому районі облаштували алею з вогнегасниками замість ліхтарів.

Про це повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

«Що робить цю алею такою особливою? Все просто: звичайні вогнегасники та пожежні гідранти не просто нагадують про важливість безпеки, а й стали частиною вуличного освітлення», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація / Facebook

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