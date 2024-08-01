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Житель Волині серед підлітків розповсюджував непристойні світлини дітей, але на суді заявив, що це робив штучний інтелект: як його покарали

15:25, 1 серпня 2024
На користь потерпілої дівчини-підлітка 66-річний обвинувачений має виплатити 50 тисяч моральної шкоди.
Житель Волині серед підлітків розповсюджував непристойні світлини дітей, але на суді заявив, що це робив штучний інтелект: як його покарали
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Вироком місцевого суду Волинської області 66-річного жителя Волині визнано винним у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень інтимного характеру за участю дітей, та вчиненні розпусних дій щодо 15-річної дівчини, і призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років.

Рівненський апеляційний суд відмовив захисникові обвинуваченого у задоволенні апеляційної скарги про скасування вироку та закритті кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суд апеляційної інстанції, переглядаючи апеляційну скаргу, подану захисником обвинуваченого на вирок місцевого суду, яким жителя Волині обвинувачено у вчиненні умисних кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у вчиненні кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітньої особи, прийшов до висновку про залишення оскаржуваного вироку суду без змін з наступних підстав.

Органом досудового розслідування та суду встановлено, що обвинувачений восени 2020 року через соціальну мережу Instagram та через застосунок для смартфонів Viber неодноразово розповсюджував серед неповнолітніх оголені світлини за участю дітей. 

Крім того, 15-річній ліцеїстці, яка визнана потерпілою у справі, він передавав пакунки, в одному з яких був мобільний телефон із сім-картою, на номер якої пенсіонер  надсилав світлини з оголеними дітьми, в іншому — містилась інтимна іграшка.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого та в його автомобілі правоохоронці вилучили кілька десятків інтимних іграшок, численні флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку, тримачі для сім-карт, оптичні диски, мобільні телефони, банківські картки, паспорт громадянина Англії на ім’я обвинуваченого, металеві предмети, схожі на пістолети різних марок, серед яких і «МР-654К» 4,5 mm та револьвер, печатки й дипломи Вашингтонського університету тощо.

Ухвалою слідчого судді місцевого суду на вилучені речі було накладено арешт, а постановою слідчого — їх визнано речовими доказами.

У матеріалах справи, крім того,  міститься висновок судово-психіатричного експерта, який вказав на певні психічні розлади в обвинуваченого, та зауважив, що вони не потребують застосування примусових заходів медичного характеру.

Суду також відомо, що обвинувачений вину не визнав, не розкаявся та стверджував, що зображення, які містять дитячу порнографію, надсилав потерпілій та іншим неповнолітнім розроблений ним штучний інтелект (робот) без його відома і без його контролю.

Зважаючи на всі обставини, покази свідків та позицію прокурора, який наполягав на винуватості обвинуваченого, Рівненський апеляційний суд залишив вирок суду попередньої інстанції без змін, а апеляційну скаргу захисника обвинуваченого — без задоволення.

66-річний волинянин не лише 7 років проведе у в’язниці, йому ще й доведеться сплатити на користь потерпілої 50 000 завданої моральної шкоди.

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