Практика судов
  1. В Украине

В каком размере выплачивается помощь по временной нетрудоспособности ветеранам войны: разъяснение

17:35, 1 августа 2024
В случае временной нетрудоспособности застрахованным лицам, являющимся ветеранами войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства или членами семей погибших (умерших) ветеранов войны, выплачивается помощь в размере 100% средней заработной платы.
В каком размере выплачивается помощь по временной нетрудоспособности ветеранам войны: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области объясняет, в каком размере выплачивается помощь по временной нетрудоспособности ветеранам войны.

Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) застрахованным лицам, являющимся ветеранами войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства и членами семей погибших (умерших) ветеранов войны, членами семей погибших (умерших) п. 5 ч. 1 ст. 17 Закона №1105 «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Отметим, что согласно ст. 4 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» ветеранами войны являются лица, участвовавшие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. К ветеранам войны относятся:

  • участники боевых действий,
  • лица с инвалидностью в результате войны,
  • участники войны.

При определении круга лиц, имеющих льготу 100% средней заработной платы (дохода), к льготникам относят участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны на основании соответствующих копий удостоверений таких лиц согласно нормам Закона Украины «О статусе ветеранов войны , гарантии их социальной защиты».

При начислении помощи льгота применима страхователем при наличии соответствующего удостоверения у застрахованного лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин временно остановил платежи по некоторым долгам Украины, связанным с уплатой процентов по облигациям внешних госзаймов

Казначейству поручено временно остановить осуществление операций с денежными средствами, предусмотренными в бюджете для осуществления расходов на погашение и обслуживание определенных долговых обязательств.

Могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные – позиции судов

Пришел обновить данные – получил штраф: правомерно ли ТЦК штрафует мужчин, которые до этого не стояли на учете или потеряли военный билет.

Государственные служащие продолжают увольняться с госслужбы, негативные кадровые тенденции усиливаются – НАДС

На государственной службе не хватает около 35 тысяч госслужащих.

Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.

80-100 тысяч у работников и более 200 тысяч грн у руководства – в каких госорганах выплатили самые большие зарплаты

Средняя зарплата в Украине выросла из-за миграции и мобилизации, но она все равно не сравнится с зарплатами в некоторых госорганах, где руководитель структурного подразделения или помощник получает около 100 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду