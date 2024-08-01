В каком размере выплачивается помощь по временной нетрудоспособности ветеранам войны: разъяснение

В случае временной нетрудоспособности застрахованным лицам, являющимся ветеранами войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства или членами семей погибших (умерших) ветеранов войны, выплачивается помощь в размере 100% средней заработной платы.

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Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области объясняет, в каком размере выплачивается помощь по временной нетрудоспособности ветеранам войны.

Помощь по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) застрахованным лицам, являющимся ветеранами войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства и членами семей погибших (умерших) ветеранов войны, членами семей погибших (умерших) п. 5 ч. 1 ст. 17 Закона №1105 «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Отметим, что согласно ст. 4 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» ветеранами войны являются лица, участвовавшие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. К ветеранам войны относятся:

участники боевых действий,

лица с инвалидностью в результате войны,

участники войны.

При определении круга лиц, имеющих льготу 100% средней заработной платы (дохода), к льготникам относят участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны на основании соответствующих копий удостоверений таких лиц согласно нормам Закона Украины «О статусе ветеранов войны , гарантии их социальной защиты».

При начислении помощи льгота применима страхователем при наличии соответствующего удостоверения у застрахованного лица.

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