Членів групи звинувачують у легалізації доходів від секонд-хенду на тимчасово окупованій Луганщині

Члени організованої групи обвинувачуються у фінансуванні тероризму через продаж секонд-хенду.

Чотирьом членам організованої групи висунули звинувачення у легалізації доходів, отриманих від торгівлі секонд-хендом на території тимчасово окупованої Луганської області, повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що підозрювані, діючи в складі організованої групи, закуповували секонд-хенд у підприємців на підконтрольній Україні території. Далі товари транспортували через країни Європи на тимчасово окуповану територію Луганської області, так звану "луганську народну республіку" (ЛНР). Один із учасників групи був зареєстрований як фізична особа-підприємець в незаконно створених окупаційних органах влади і продавав речі через мережу власних магазинів.

Отримані від незаконної господарської діяльності кошти підозрювані конвертували у криптовалюту, а потім обмінювали на гривні в Києві.

Обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скеровано до суду. Їх звинувачують у веденні господарської діяльності у співпраці з державою-агресором та незаконними органами влади на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України), а також у легалізації доходів, отриманих від цієї злочинної діяльності, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК України).

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