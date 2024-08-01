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Чоловік погрожував співробітникам ТЦК канцелярським ножем: що вирішив суд

11:19, 1 серпня 2024
Чоловік, побачивши співробітників ТЦК, спочатку почав тікати, а коли зрозумів, що його наздоганяють, то дістав канцелярського ножа.
Чоловік погрожував співробітникам ТЦК канцелярським ножем: що вирішив суд
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Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу щодо чоловіка, який у ході конфлікту погрожував співробітникам ТЦК канцелярським ножем.

Як йдеться у матеріалах справи № 686/14777/24 (Провадження № 3/686/5071/24), підозрюваний гуляв вулицею, але помітив, як до нього наблизилась машина, а люди, що з неї вийшли, стали бігти у його бік. Побоюючись за своє життя, він став тікати, а коли зрозумів, що його наздоганяють, то дістав канцелярського ножа, щоб продемонструвати бажання відбиватись.

Згодом на місце інциденту прибули поліцейські, після чого чоловік поклав ніж на землю та був затриманий.

Ці обставини у судовому засіданні повністю підтвердила свідок та сам потерпілий, один з співробітників ТЦК, який додатково повідомив, що представитись не встиг, адже чоловік відразу ж почав втікати.

На основі з'ясованих даних суддя Хмельницького міськрайонного суду постановив, що відповідно до ст.247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Крім того, керуючись ст.ст. 283,284 КУпАП суд постановив, що провадження у справі відносно чоловіка «за ст. 173 КУпАП закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення».

«Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 10 днів дня її винесення», - йдеться у тексті рішення.

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