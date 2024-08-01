Условия єОселі относительно первого взноса, ставки кредитования, типа и возраста жилья планируют пересмотреть

Предлагается вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, разрешить кредитовать жилье, которому более 3 лет, а также дома в сельской местности.

Источник фото: ЭП

Условия участия украинцев в государственной ипотечной программе єОселя должны пересмотреть. Как отметила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, действующие — не помогают решать жилищный вопрос миллионов граждан, в частности вынужденных переселенцев.

По ее словам, важно вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, разрешить кредитовать жилье, которому более 3 лет, а также дома в сельской местности.

Во время публичных консультаций по теме «Современная и эффективная жилищная политика» от украинцев прозвучал чрезвычайно высокий запрос на изменение условий государственной ипотечной программы єОселя — ведь для большинства из них сегодня программа почти недоступна.

«Сейчас по условиям программы гражданин может приобрести жилье в основном на первичном рынке: оно должно быть построено не позднее 3 лет назад. Но, как мы увидели, украинцы нуждаются в возможности покупать жилье там, где они хотят, а не только в городах, где успели хоть что-нибудь построить за последние три года, а также нужно разрешить кредитовать усадебные дома в сельской местности», – объяснила Шуляк.

По ее словам, это видно на примере государственной программы компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье єВідновлення.

«По ее условиям, жилищный сертификат позволяет приобрести квартиру как на вторичном рынке, так и на первичном. Но за все это время процент сделок на первичке в обмен на сертификаты єВідновлення не превысил и 10%. Так, по условиям єВідновлення у граждан есть возможность покупать жилье на первичке, но они выбирают вторичный рынок именно потому, что новый дом им нужен сегодня, а не через несколько лет», – акцентировала Елена Шуляк.

Учитывая это, отметила она, сегодня нужно повысить возраст жилья, которое можно покупать, используя возможности єОселі, — ввести возможность покупать жилье не старше 15 лет, вместо 3 лет, как сейчас. Если оставить эту норму без изменений, то из предложения выпадает фактически вся жилая недвижимость, построенная к 2021 году, когда в стране был своего рода строительный бум.

Дело в том, отметила Шуляк, что переселенцы из районов, которые либо временно оккупированы, либо где сейчас ведутся боевые действия, далеко не всегда выбирают для нового дома Киев или другие крупные города, где нового жилья действительно много. В других регионах жилья, возраст которого превышает 3 года, может быть не так много. К тому же такое жилье обычно дороже. Более того, подчеркнула народная депутатка, чрезвычайно высокий процент граждан, которые стремятся приобрести не квартиру, а частный дом. Согласно действующим условиям программы єОселя, это невозможно, поэтому эту норму нужно скорректировать.

Еще одно необходимое изменение — уменьшение для ВПЛ первого взноса за жилье, приобретенное по программе єОселя, считает Шуляк.

На сегодняшний день кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья — 7%. При этом первый взнос в настоящее время должен составлять 20% стоимости жилья, что иногда является неподъемным для них условием.

«Это, соответственно, существенно сказывается на эффективности программы: нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса — до 15%», - подчеркивает депутатка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.