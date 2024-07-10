«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Джерело фото: Радіо Свобода

Як раніше писала «Судово-юридична газета», схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає, що розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів наступного року змінюватися не буде.

Так, він залишиться на тому ж «замороженому» в свій час рівні у 2102 грн. В той же час, «загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2024 рік складає 3028 грн.

Однак надалі, у наступні роки, планують «заморозити» прожитковий мінімум не лише суддям.

«Прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року» - вказано у Бюджетній декларації. Тобто, уряд пропонує залишити показник ПМ в 3028 грн для громадян до 2027 року.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики, який очолює народний депутат Денис Маслов, пропонує прожитковий мінімум, з якого рахують оклади суддям, «розморозити».

«Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 9 липня Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, схвалену постановою Кабінету Міністрів від 28 червня 2024 року №751.

Комітет звернув увагу на те, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, має бути уніфікований з розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб» - йдеться у рішенні Комітету.

Нагадаємо, що відповідно до закону про судоустрій, «голий» оклад судді, без всіляких надбавок і коефіцієнтів, становить:

судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 63 060 грн. У випадку уніфікування прожиткового мінімуму, «голий» оклад становитиме 90 840 грн.

(Тут варто зазначити для порівняння, що за даними Мінфіну, до прикладу, середня зарплата керівництва НАЗК за травень 2024 року склала 233 тисячі, Комісії з енергетики – 230 тисяч, НАДС – 218 тисяч грн).

судді апеляційного суду і ВАКС - 50 прожиткових мінімумів, тобто 105 100 грн. У випадку уніфікування прожиткового мінімуму, «голий» оклад становитиме 151 400 грн.

судді Верховного Суду - 75 прожиткових мінімумів, тобто, 157 650. У випадку уніфікування прожиткового мінімуму, «голий» оклад становитиме 227 100 грн.

Втім, з урахуванням додаткових елементів загальна сума винагороди зокрема судді Верховного Суду наразі може складати більше 400 тисяч грн.

Зазначимо, що відповідно до закону розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя та ВККС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Тобто, наразі 236 475 грн. У випадку уніфікації ПМ він має становити 340 650 грн.

Також до розміру прожиткового мінімуму прив’язані оклади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, відбір до яких триває. Так, керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати 40 ПМ, тобто, 84 080 грн.

Додатково Комітет запропонував уточнити перелік заходів з реформування сектору правосуддя, які планується здійснити найближчим часом.

Зокрема, йдеться про формування Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, збільшення видатків на виконання судових рішень на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя тощо.

Разом з тим, як писала «Судово-юридична газета», бюджет судової влади у 2025 році планують зменшити на півмільярда.

Автор: Наталя Мамченко

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