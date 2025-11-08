В Україні повертають позапланові перевірки будівельних об'єктів

Уряд оновив правила проведення державного архітектурно-будівельного контролю під час воєнного стану.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що протягом періоду воєнного стану органами державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються позапланові заходи державного архітектурно-будівельного контролю: на обʼєктах будівництва, роботи на яких виконуються за рахунок бюджетних коштів; на всіх обʼєктах будівництва - в частині додержання вимог будівельних норм щодо забезпечення доступності і безпеки обʼєктів для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Водночас ці перевірки не здійснюватимуться на територіях, що входять до переліку населених пунктів, де ведуться або велися бойові дії, чи які тимчасово окуповані Російською Федерацією, якщо для них не визначено дату завершення бойових дій або окупації.

Крім того, уряд скасував постанову № 347 від 22 березня 2024 року, яка передбачала зміни до постанови № 303, але не була реалізована.

