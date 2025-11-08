Практика судів
  1. В Україні

Достроковий вихід з відпустки для догляду за дитиною до трьох років: чи має на це право працівниця

12:15, 8 листопада 2025
Працівниця, яка хоче достроково вийти з відпустки для догляду за дитиною до трьох років, має письмово попередити про це роботодавця щонайменше за 10 календарних днів до повернення на роботу.
Достроковий вихід з відпустки для догляду за дитиною до трьох років: чи має на це право працівниця
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівниця має право достроково вийти з відпустки для догляду за дитиною. Для цього потрібно письмово попередити роботодавця щонайменше за 10 календарних днів до запланованого повернення на роботу. Про це нагадує Держпраці.

Згода роботодавця для дострокового припинення такої відпустки не вимагається. Вихід на роботу можливий лише після завершення зазначеного строку попередження. Це право гарантується трудовим законодавством.

Чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки — підприємці?

Як зазначають у Держпраці, у такій ситуації бабуся не може отримати відпустку для догляду за дитиною, оскільки батьки дитини не є працівниками. Вони не перебувають у трудових відносинах і не можуть вийти на роботу до завершення такої відпустки, що є обов’язковою умовою для її надання іншій особі.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки», після закінчення декретної відпустки матері або батьку дитини надається відпустка для догляду за дитиною до трирічного віку.

Таку відпустку може використати також бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною, але лише за умови, що мати або батько — працівники і вже вийшли на роботу.

Крім того, стаття 20 цього ж Закону визначає, що відпустка для догляду за дитиною надається за заявою матері, батька або особи, яка фактично здійснює догляд.

Отже, якщо батьки є підприємцями, а не найманими працівниками, бабуся не має права оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років, навіть якщо вона офіційно працевлаштована.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

діти Держпраці відпустка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси