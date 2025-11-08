Достроковий вихід з відпустки для догляду за дитиною до трьох років: чи має на це право працівниця

Працівниця, яка хоче достроково вийти з відпустки для догляду за дитиною до трьох років, має письмово попередити про це роботодавця щонайменше за 10 календарних днів до повернення на роботу.

Працівниця має право достроково вийти з відпустки для догляду за дитиною. Для цього потрібно письмово попередити роботодавця щонайменше за 10 календарних днів до запланованого повернення на роботу. Про це нагадує Держпраці.

Згода роботодавця для дострокового припинення такої відпустки не вимагається. Вихід на роботу можливий лише після завершення зазначеного строку попередження. Це право гарантується трудовим законодавством.

Чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки — підприємці?

Як зазначають у Держпраці, у такій ситуації бабуся не може отримати відпустку для догляду за дитиною, оскільки батьки дитини не є працівниками. Вони не перебувають у трудових відносинах і не можуть вийти на роботу до завершення такої відпустки, що є обов’язковою умовою для її надання іншій особі.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки», після закінчення декретної відпустки матері або батьку дитини надається відпустка для догляду за дитиною до трирічного віку.

Таку відпустку може використати також бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною, але лише за умови, що мати або батько — працівники і вже вийшли на роботу.

Крім того, стаття 20 цього ж Закону визначає, що відпустка для догляду за дитиною надається за заявою матері, батька або особи, яка фактично здійснює догляд.

Отже, якщо батьки є підприємцями, а не найманими працівниками, бабуся не має права оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років, навіть якщо вона офіційно працевлаштована.

