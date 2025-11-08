Практика судів
  1. В Україні

Кабмін погодив компенсацію до 70 тисяч гривень за переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю

10:27, 8 листопада 2025
Уряд погодив пропозицію Міністерства у справах ветеранів щодо запровадження дворічного експериментального проєкту, який передбачає виплату грошової компенсації до 70 тисяч гривень ветеранам з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів.
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства у справах ветеранів щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з призначення та виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мета експерименту — створення ефективного механізму компенсації витрат на переобладнання автомобілів, який сприятиме соціалізації осіб з інвалідністю внаслідок війни, підвищенню їхньої мобільності, можливостям працевлаштування, участі в громадському житті та реалізації права на незалежне життя.

Передбачено, що грошова компенсація призначається отримувачам в межах фактичних, документально підтверджених витрат у розмірі, який не перевищує 70 тис. гривень, які мають у власності транспортний засіб, визначений абзацом восьмим статті 1 ЗУ «Про автомобільний транспорт», одноразово протягом строку дії експериментального проекту, за умови відсутності фактів аналогічних виплат за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих, в частині запровадження додаткового напряму використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих на реалізацію експериментального проекту щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, оновлено Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни — тепер до нього вноситиметься інформація про виплату особам з інвалідністю внаслідок війни грошової компенсації за переобладнання власного транспортного засобу.

ветерани Кабінет Міністрів України війна автомобіль

