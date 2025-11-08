Практика судів
У Полтаві чоловік підробляв повістки та продавав їх ухилянтам — що вирішив суд

10:01, 8 листопада 2025
Перед судом постав чоловік, що виготовляв фальшиві повістки про виклик до ТЦК.
Фото: Суспільне Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави виніс вирок чоловіку, який підробляв повістки та продавав їх військовозобов'язаним.

Суть справи

В умовах воєнного стану в Україні, обвинувачений, за попередньою змовою з іншим фігурантом справи, організував схему з підроблення офіційних документів — повісток до ТЦК та СП. З метою продажу таких документів особам, які бажали уникнути мобілізації, чоловік виготовляв бланки повісток із фіктивними підписами та гербовими печатками, після чого передавав їх спільнику для внесення персональних даних покупців.

Документи створювалися з використанням техніки на місці роботи обвинуваченого в одному з приватних закладів Полтавщини. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили підроблені повістки, електронні файли та ноутбук, який використовувався для їх виготовлення. Результати експертизи підтвердили, що рукописні записи в документах належать саме йому.

У результаті виготовлено щонайменше 60 підроблених повісток, які потрапили до військовозобов'язаних громадян Полтавської області. Дії підсудного кваліфіковано як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та підробка офіційних документів, вчинена повторно та у змові з іншою особою.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, визнав останнього винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 та ч.3 ст.358 КК України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком два роки.

Обвинуваченого зобов'язано періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Також з нього стягнуто 3565 грн процесуальних витрат, пов'язаних з експертизою, а ноутбук, що використовувався для злочину, конфісковано на користь держави.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його активне сприяння слідству та зроблений ним благодійний внесок на потреби ЗСУ у розмірі 50 тисяч гривень (справа № 554/11230/25).

суд Полтава повістка судова практика ТЦК мобілізація

