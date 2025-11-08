КСУ розглянув подання про розмежування трудових прав під час надзвичайних умов

Конституційний Суд розглянув дві справи за поданнями Верховного Суду та Омбудсмена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд повідомляє, що Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

- Верховного Суду щодо конституційності пункту 11 частини першої статті 34, пункту 101 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про виконавче провадження“ від 2 червня 2016 року № 1404–VIII, пунктів 51, 52 розділу ІІІ „Перехідні та прикінцеві положення“ Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" від 23 лютого 2012 року № 4442–VI;

- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності приписів другого речення абзацу другого, абзацу третього частини першої статті 12, абзацу другого пункту 3 розділу „Прикінцеві положення“ Закону України „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“.

Їхній розгляд КСУ продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата на засіданні постановила ухвали про подовження до 4 грудня 2025 року строку постановлення колегіями суддів ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень за конституційними скаргами.

КСУ на засіданнях заслухав інформацію суддів Віктора Городовенка та Галини Юровської щодо участі у міжнародних заходах та розглянув інші організаційні питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.