Україна підписала довгострокову угоду про постачання газу зі США — Міненерго

13:27, 8 листопада 2025
Україна домовилася про регулярні постачання газу зі США через грецькі термінали на 25 років.
Фото: Міненерго
Україна підписала угоду про майбутні регулярні поставки американського зрідженого природного газу (СПГ) через грецькі газові термінали і Вертикальний коридор. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що пд час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Група Нафтогаз та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор.

За словами  міністерки енергетики Світлани Гринчук, довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року.

Очікується, що це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти, зокрема, ⁠забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України; інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи; ⁠⁠створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG.

"Йде мова про майбутні регулярні поставки американського газу в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", - пояснив голова групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Він вважає, що цей меморандум дозволить забезпечити стабільні поставки ЗПГ для України та інтегрує інфраструктуру в логістичний маршрут до Європи.

