Орбан заявив, що Трамп звільнив Угорщину від санкцій за імпорт нафти РФ

За його словами, це стосується імпорту російської нафти нафтопроводами «Дружба» і «Турецький потік».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Сполучені Штати зроблять виняток для Будапешта й дозволять імпортувати російську нафту. Слова Орбана наводить видання Telex.

«Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів "Турецький потік" і "Дружба", – сказав Орбан на пресконференції після зустрічі з Трампом у Білому домі.

Хоча коментарів від американських чиновників щодо цього поки не було, Трамп раніше заявив, що розгляне можливість винятку для Угорщини, зважаючи на обмежені можливості країни щодо імпорту енергоносіїв.

Окрім цього, Орбан заявив, що США начебто зняли санкції із будівництва атомної електростанції "Пакш-2", у якому бере участь Росія.

